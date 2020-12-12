استشاري مناعة بأمريكا: 9 لقاحات عالمية لـ "كورونا" وصلت للمراحل الأخيرة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور أشرف الفقي استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة من العاصمة واشنطن أن هناك 9 لقاحات عالمية لفيروس كورونا وصلت للمراحل الأخيرة لإقرارها من ضمن إجمالي 100 شركة تعمل حول العالم.

وأضاف في مداخلة عبر سكايب عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن من اللقاحات أربعة في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى لقاح بريطاني وثالث روسي ولقاحين في الصين.

وأشار إلى أن لقاح فايزر يقوم على تقديم جزء جيني من فيروس كورونا للجهاز المناعي للفرد لتكوين أجسام مناعية حيث يقوم على إعطاء الكود الجيني للفيروس وحتى الأن الأعراض الجانبية للفاكسين ليست خطيرة".

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