الأهلي يهزم النصر في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
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حقق أهلي جدة فوزًا مثيرًا وغاليًا، على حساب النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض بنتيجة 2 - 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الأهلي هدفه الأول عند الدقيقة 37 عن طريق اللاعب إدريس فتوحي، ليعود النصر سريعًا ويسجل هدف التعادل عن طريق لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة 38.

وقبل نهاية الشوط الأصلي للمباراة بدقيقة أضاف إدريس فتوحي هدف فريقه الثاني عند الدقيقة 89 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة رفع الأهلي نقاطه لـ 16 نقطة محتلًا المركز الثاني، فيما بقي النصر على رصيده السابق بـ 4 نقاط في المركز الـ 15 ما قبل الأخير في سُلّم الترتيب.

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