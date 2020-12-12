تعرف على مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

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يقام الأحد خمسة مباريات في إنطلاق الدور الثاني للنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.



ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :



1- منوف مع كفر الباجور الساعة 12 : يدير اللقاء، طارق الشهدي وعمر سالم وأمين خالد.



2- مسجد الخضر مع مشيرف الساعة 11 ملعب الباجور : أحمد نبيل وماجد مرسي وأمجد ماهر.



3- سبك الضحاك مع جزي ملعب الباجور الساعة 1 : ماجد مرسي وأحمد نبيل وأمجد ماهر.



4- كمشيش مع دلكة الساعة 12 ملعب تلا : محمد عبد الله وأمير ماهر واسراء حمودة.



5- عشما مع عافية الساعة 12 ملعب عشما : أحمد ماجد ومرسي ماجد وخالد حسين.