تعرف على مباريات الأحد في دوري مراكز الشباب بالمنوفية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام الأحد خمسة مباريات في إنطلاق الدور الثاني للنسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من :

1- منوف مع كفر الباجور الساعة 12 : يدير اللقاء، طارق الشهدي وعمر سالم وأمين خالد.

2-  مسجد الخضر مع مشيرف الساعة 11 ملعب الباجور : أحمد نبيل وماجد مرسي وأمجد ماهر.

3- سبك الضحاك مع جزي ملعب الباجور الساعة 1 : ماجد مرسي وأحمد نبيل وأمجد ماهر.

4- كمشيش مع دلكة الساعة 12 ملعب تلا : محمد عبد الله وأمير ماهر واسراء حمودة.

5- عشما مع عافية الساعة 12 ملعب عشما : أحمد ماجد ومرسي ماجد وخالد حسين.

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