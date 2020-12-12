الكويت: استئناف رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
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ونقلت عن مصادر كويتية قولها، إن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أرسلت خطابا رسميا إلى شركة مصر للطيران، يفيد بأنه لا مانع لدى الكويت في بدء تشغيل رحلات العودة إلى مصر بشكل مباشر؛ وذلك في خطوة أولى لبدء التشغيل في الوجهتين ذهابا وعودة، بعد تجهيز الاشتراطات والإجراءات الصحية الخاصة بالفحوصات والحجر المؤسسي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوقعت المصادر، أن يجرى التنسيق بين الجانبين الكويتي والمصري؛ لتحديد موعد تشغيل رحلات العودة خلال الأيام المقبلة.

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