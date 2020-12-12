تاج الدين: كلفت من الرئيس بإعطاء المواطن معلومات دقيقة عن مدى أمان لقاحات كورونا



وأكمل "ندرس كافة اللقاحات الجديدة المطروحة عالميا لعلاج فيروس كورونا ولا يمكن أن يستخدم لقاح في علاج فيروس كورونا في مصر إلا إذا كنا مطمئنين له تماما ونحن ندرس كافة اللقاحات المطروحة ولن تكون فيما يخص اللقاح الصيني فقط بل كافة اللقاحات".

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الوقائية، على سلامة وأمان وفاعلية اللقاح الصيني الذي تسلمت مصر أول شحنة منه مساء الخميس الماضي.وقال "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" اليوم السبت: "اللقاح يعود لشركة صينية لها وكيل في الإمارات العربية المتحدة وشهد تجارب سريرية موسعة في الإمارات والأردن والبحرين ومصر وهذه التقارير عرضت على اللجان العلمية في مصر المختصة بهذا الأمر".وأضاف "في الأساس عندما نجري تجارب سريرية لأي لقاح لابد أن يكون ملف اللقاح قد عرض على هذه اللجنة، الصين دولة كبيرة جدًا بها مليار و400 مليون نسمة بالإضافة إلى أن بها مراكز علمية وصناعات دوائية وتطعيمات حيث أنها هي ودولة الهند يشكلا ثلث سكان العالم".وتابع "كثيرًا من مؤسسات الدواء الكبرى وشركات الدواء العالمية تتعاون مع الصين والهند ومن ثم فإن هذه المؤسسات لا يمكن أن تجامل أو تغامر بمنتج لها قبل التأكد من سلامته وقوته، بالتأكيد تم عرض على كافة الهيئات العلمية في مصر وهذا اللقاح تم تجريبه على مليون شخص في الصين".واستطرد " كلف شخصيًا من الرئيس السيسي لإعطاء المواطنين معلومات دقيقة حول فعالية اللقاحات المستخدمة في مصر الفترة القادمة وهناك اهتمام من الحكومة وكافة المؤسسات المعنية أن تقوم بمراجعة ملفات التطعيمات المختلفة ودراسة أفضل اللقاحات التي تستخدم للمصريين.وأوضح "العالم بدأ يتسابق في الحصول على اللقاحات خاصة الفئات الأكثر تعرضًا لخطورة هذا الفيروس، هيئة الأغذية والدواء الأمريكية تعطي الموافقة لكن المراحل السابقة من التجارب بكافة أشكالها تعرض في المجلات العلمية وليس المؤتمرات".