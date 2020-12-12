أول تعليق من باتشيكو بعد فوز الزمالك على المقاولون بالدوري

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة جدا، مشيرا إلى أنه كان يعلم انه يواجه  فريق قوي.

وأضاف باتشيكو أن الزمالك لم يبدأ المباراة بشكل جيد لكن بعد اول خمس  دقائق عاد  مرة أخري، موضحا أنه  في الشوط الثاني تراجع أداء الفريق، مشيرا إلى أن المقاولون استغل ذلك الامر خاصة أن طريقة اللعب لم تساعدنا في الخروج كثيرا للهجوم لكن الأهم هو الفوز والفريق الذي يريد تحقيق البطولة يقوم بجمع النقاط الأكثر.

وأكمل المدير الفني للزمالك إلى أنه يرى أن الدوري الموسم الحالي سيكون صعبا، موضحا أن الجميع متساوٍ في الفنيات لكن الزمالك يدخل كل مباراة باحثا عن الفوز وليس الأداء مشددا على أنه سعيد بجميع اللاعبين.

وأوضح أن المقاولون اجرى تغييرات هجومية بلاعبين لديهم اطوال وهو ما جعله يدفع بمدافع ثالث قبل نهاية المباراة.. كاشفا عن أنه لم يبدأ بالمغربي أشرف بن شرقي بسبب عدم جاهزيته  اللازمة، مشددا على أنه محظوظ بامتلاكه لاعبين على اعلى مستوى موضحا أنه سوف يتواجد ايضا اللاعبون الذي لم يشاركوا اليوم خلال المباريات المقبلة.

وعن يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك أكد باتشيكو أنه خاض مرانا واحدا فقط لذلك كان من الصعب مشاركته اليوم ولا يعلم مدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة، موضحا أن الفريق لديه  شيكابالا الذي يلعب بشكل مميز في مركز صانع الالعاب ونفس الامر لبن شرقي وأحداد ومن الممكن أن نرى لاعبا ثابتا أخر غير اوباما في هذا المركز.

كان الزمالك قد حقق الفوز على المقاولون بهدفين دون رد في افتتاح الدوري بالمباراة التي أقيمت على استاد الكلية الحربية.

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