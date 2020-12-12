بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم، عن تعرض المدافع الفرنسي الشاب نيانزو كواسي عن الفريق في المباريات، بسبب تعرضه لإصابة جديدة.


وجاء في البيان: "سيغيب تانجي نيانزو كواسي عن البايرن في المباريات القليلة القادمة، وأصيب المدافع البالغ من العمر 18 عامًا بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن خلال التدريبات يوم الجمعة".


ظهر نيانزو الوافد الجديد لأول مرة مع البايرن قبل أسبوعين في الفوز 3-1 على شتوتجارت بعد أن اضطر إلى أخذ استراحة في بداية الموسم.


وكان اللاعب قد إنضم للنادي البافاري في الصيف، قادما من نادي باريس سان جيرمان.

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