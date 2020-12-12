3 مواجهات هامة في دوري مراكز الشباب بالسويس

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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تنطلق في الثانية عشر من ظهر الأحد مباريات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى من دوري مراكز الشباب بمحافظة السويس، بثلاث مواجهات هامة .

يخوض المتصدر فريق مركز شباب قرية عامر اختبارا صعبا وهاما أمام شباب المثلث في لقاء يقام على مركز شباب السلام في تمام الساعة 12 ظهرا.

يدخل القرية اللقاء وعينه على النقاط الثلاثة لمواصلة صدارته للمجموعة، حيث يملك حاليا 13 نقطة.

في المقابل يسعى المثلث إلى العودة وتصحيح المسار رغم صعوبة المهمة، حيث يتواجد شباب المثلث في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويلعب فريق مركز شباب المدينة مع نظيرة فريق مركز شباب الشلوفة، ويدخل المدينة اللقاء ويملك 9 نقاط ويحتل المركز الثالث، بينما الشلوفة يتواجد في المركز الاخير بدون رصيد.

كما يلعب فريق مركز شباب الرائد نع فريق مركز شباب الحرية الذي يسعى لتدارك موقفه في المسابقة حيث يملك 3 نقاط ويحتل المركز الخامس.

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