أحمد موسي: السجن مصير من ينشر خبر ضد إسرائيل فى قطر (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية لا تستهدف إلا مصر، ولا تستطيع نشر أخبار ضد إسرائيل، لافتا إلى أن الإرهابي حمد بن جاسم كان المسئول الأول عن اللقاءات مع الإسرائيليين.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وفدا من الموساد الإسرائيلي كان موجودا في شيراتون الدوحة ولم يجرؤ أحد نشر الخبر في قناة الجزيرة لأن مصير كاتب الخبر هو السجن.



وأردف موسى: لا يستطيع أحد من الإخوان الحديث عن فعالية لقاح كورونا الصيني في تركيا أو قطر لأن مصيره سيكون الحبس.

