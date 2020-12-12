خيري رمضان عن زيارة السيسى للكلية الحربية: "الرئيس مبينمش ويومه دائما يبدأ مبكرًا"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد الإعلامي خيري رمضان، بأداء وجولات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي يجري باستمرار بصورة مفاجئة وأخرها زيارته اليوم للكلية الحربية وتفقد برامج التدريب والتأهيل للطلاب، وعلق على تفقد السيسى للكلية الحربية قائلا: "الرئيس مبينمش وبيصحى بدرى ديما وعلطول يومه بيدأ بدري".

وأضاف خيري رمضان، في تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" في حضوره الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس السيسى يتابع باستمرار برامج تدريب وتأهيل طلاب الكلية الحربية، ووجه الشكر خلال الزيارة لدولة الامارات على شحنة لقاحات كورونا.

وأشار الاعلامي خيري رمضان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يلح على حديث الشباب وإبداء أراءهم ولكن يكون الرأي قائم على دراسة الملفات لان الرئيس يخشى تأثير من ابداء الرأي دون وجود معلومات واضحة.

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