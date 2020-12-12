وكيل "الأطباء" تلتقى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للاحتجاج على الإعلان المسىء

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ألتقت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على هامش الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وقدمت اليه شكوى واحتجاح نقابة أطباء مصر ضد الإعلان المسىء للأطباء تحت عنوان الإتجار بالبشر والذى يُظهر الأطباء كسارقى أعضاء ويذاغ على بعض الفضائيات (برعاية المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للأمومة والطفولة) مما اغضب جموع الأطباء.



واوضحت الشافعى، ان مضمون الإعلان لايستقيم عقلًا ومنطقًا، بل يستحيل أن تتم السرقة بهذا الشكل لأن نقل او زرع الأعضاء عملية معقدة جدا تستلزم إجراءات وتحاليل دقيقة للمطابقة قبل العملية.



ومن ناحيته أبدى السفير محمد فايق تفهمه ووعد بإعادة النظر فى هذا الإعلان المسىء إستجابة لإحتجاج النقابة.