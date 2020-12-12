هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المصريين أصبح لديهم حساسية كبيرة في الشعور بالزلازل، معقبا: "الناس بقا عندها حساسية شديدة بالزلازل"، مناشدا المواطنين عدم القلق بسبب حدوث هذه الزلازل.

وأضاف "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مطمئنا المصريين: "مفيش خطورة متقلقوش، مفيش زلزال كبير هيضرب مصر"، مؤكدا أن مصر لن تدخل في حزام الزلازل كما يروج البعض.

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كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت مساء أمس، موضحا أن مركز الهزة يبعد نحو 19 كيلو جنوب غرب مدينة 6 أكتوبر.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء السبت، إلى أن الهزة أقل من متوسطة، حيث أنهم لا يصدرون بيان إعلامي إذا كانت الهزة في حدود 4 ريختر، ولكن سبب اصدارهم البيان هو درأ الشائعات بشأن حدوث زلزال كبير.

وأضاف أن عدد قليل هم من شعروا بزلزال أمس، وفي حال حدوث أي خطورة يكون هناك تواصل مع الجهات المعنية، لافتا إلى أنهم يراقبون الوضع في بعض الأماكن مثل جنوب غرب أكتوبر، وشمال الفيوم، وليس ضروري أن تتعرض هذه المناطق لزلزال كبير مثلما حدث في 1992.

وأوضح أن الزلزال عبارة عن طاقة في باطن الأرض تخرج بهذا الشكل، وتخرج من أضعف الأماكن، وكلما كان الزلزال عميق يكون الشعور به أكبر.

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