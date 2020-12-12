أحمد موسى يحذر: زيادة في أعداد إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أيام الأعياد والاحتفالات هي الأكثر ذروة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب توضيح كيفية تلقي الحالات التي تحتاج للحصول على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، مطالبا بإعداد خطة واضحة لعملية توزيع اللقاح الصيني سيوفارم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه يجب إعلان الخطة الخاصة بتوزيع اللقاح الصيني سيوفارم، من خلال إنشاء موقع إلكتروني أو تطبيق يتم من خلاله التقديم للحصول على اللقاح للحالات التي تحتاج إليه.

وأكد موسى أن الأيام المقبلة سوف تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفي شهر يناير خاصة مع وجود فترة للعطلات خلال الفترة المقبلة، فالأعداد شهدت ارتفاعا في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الاختلاط.


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