صلاح عبدالله يكشف عن شخصيته في مسلسل "جمال الحريم"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كشف الفنان صلاح عبدالله عن شخصيته في مسلسل "جمال الحريم" ، ونشر صورة له من شخصيته بالمسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وشوق متابعيه لشخصيته قائلاً:" الرجل المفاجأة ده يدعوكم للحكم عليه من خلال جمال الحريم ، من بكرة الساعة 8 على dmc ، كما يتم عرضه الساعة 9 على mbc4 ، ونشوف سوا المكتوب ، ويتضح من الصورة أنه يجسد شخصية دجال .

مسلسل"جمال الحريم"مأخوذ عن قصص حقيقية لحكايات الدجل والشعوذة، وهو من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف سوسن عامر،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو بطولة خالد سليم، نوراللبنانية، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة، رنا رئيس، هدى الأتربي.

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله، فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

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