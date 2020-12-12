التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر في الدوري الإنجليزي

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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حسم التعادل السلبي  ديربي مدينة مانشستر، بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي يوم السبت في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أستون فيلا على وولفرهامبتون 1- صفر، ونيوكاسل على وست بروميتش 2 - 1.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

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