تاج الدين يوضح الهيئات التي تقر وتجيز استخدام اللقاحات في مصر

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قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الوقائية تعليقًا على اللقاح الصيني إن الجهة المنوط بها إقرار استخدام اللقاحات هي لجنة " اللقاحات أو التطعيمات التابعة لوزارة الصحة وتضم مجموعة من العلماء والخبراء؛ هي المنوط بها متابعة وإقرار اللقاحات المناسبة وجدول التطبيق، مشيرا إلى أنها لجنة قديمة يتم تجديدها وتحديثها باستمرار.



وأوضح في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أنها لجنة قديمة منوط بها متابعة التطعيمات المختلفة وكان لها الدور الواضح البناء عبر تاريخ المصريين في القضاء على أوبئة كانت تميت الأطفال عبر ما يسمى " التطعيم الإجباري مثل الحصبة والسعال الديكي ولقاح السل وشلل الأطفال ".



وأكمل: " لا يوجد لقاح يدخل إلى مصر إلا بعد دراسته جيدًا ويتم رصد الإجازة الخاصة به من كافة المؤسسات العلمية العالمية والعلمية المصرية"، موضحا: "نتابع عن كثب دائمًا هذه الأمور وأنواع اللقاحات من حيث مدى الأمان على الأجلين القصير والطويل ومدة الحماية ".



وتابع: " هذه اللقاحات بعد إتمام مراحلها تذهب إلى المؤسسات العلمية الضخمة ولدينا الأشهر في ذلك والتي تعتبر هيئة الغذاء والأدوية الأمريكية "FDA"هذا يعني أنها درست كافة الجوانب الخاصة باللقاح بعد إقراراه بالإضافة إلى هيئات أخرى مثل هيئة الدواء الأوروبية والبريطانية واليابانية وهذا معناه أن ملف اللقاح درس علميًا وطبيًا وفنيًا لكن الطوارئ وإيجازه الاستخدام يتبعها المتابعة ورصد الاثار الجانبية الذي يحتاج لسنوات لكننا الان في وضع وباء عالمي وحرب شرسة ضروس والعالم كله يستنفر لوجود لقاح يحد من مخاطر الوباء ومضاعفاته وهذا ماتقوم به اللقاحات".

