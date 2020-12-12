موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق كبرى الأندية في القارة الأوروبية، موعد إجراء قرعة دور الستة عشر من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد صعود أندية لها تاريخ كبير بالبطولة أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ووبايرن ميونيخ بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وغيرهم.

موعد قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة، في مدينة نيون السويسرية.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان قد قرر إقامة مباريات ذهاب ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أيام 16 و17 و23 و24 فبراير 2021، على تلعب مواجهات العودة أيام 9 و10 و16 و17 مارس من العام المقبل 2021.

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مانشستر سيتي ريال مدريد برشلونة البايرن ميونيخ

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