السيسي يوجه بسرعة إجراء عملية جراحية لطفلة تعاني من ثقب في القلب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة (ميرا.م.ا) بعد مناشدة ذويها لفخامة الرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون فى استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لاجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وماسيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

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