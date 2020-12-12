الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على المقاولون العرب في أولى مبارياته بالدوري

حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب مضيفه المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وحميد أحداد في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .





وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وباغت المقاولون العرب بتسديدة تصدى لها أبوجبل بثبات بعدها كرة عرضية من زيزو من جهة اليسار أمسك بها الحارس محمود أبو السعود في الدقيقة الثانية .





كرة عرضية من أحمد فتوح من جهة اليسار ارتطمت بدفاع المقاولون ومرت إلى ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة لكن شتتها الدفاع في الدقيقة الرابعة .





وفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب خاصة من الجانب الأيمن الذي شغله زيزو وحازم إمام وينضم لهما على فترات شيكابالا لتشكل بداية هجمات الزمالك بشكل مكثف .





ومر زيزو من الجانب الأيمن داخل المنطقة ثم سدد كرة قوية ولكن تداخل معه حسن الشامي وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة الثامنة مرت عرضية وشتتها الدفاع .





ومرر فرجاني ساسي كرة بينية حاول مصطفى محمد استلامها داخل منطقة الجزاء ولكن طالت منه الكرة ووصلت للحارس محمود أبو السعود في الدقيقة 11 من عمر المباراة .





وتوالت الركنيات للزمالك وسط ضغط مستمر من الفريق على دفاع المقاولون من عمق الملعب والجانبين ومرت كرة عرضية من زيزو من جهة اليمين أبعدها دفاع المقاولون ثم ارتدت بهجمة للفريق عن طريق سيف الجزيري بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 18 من عمر المباراة .





ومر شيكابالا مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم حاول إرسال كرة عرضية ولكن أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية تصل لشيكابالا الذي سددها بيمينه هذه المرة يتصدى لها حارس المقاولون في الدقيقة 19 .





وحاول المقاولون مبادلة الزمالك اللعب وكر ة عرضية من محمد مجلي إلى داخل منطقة جزاء ولكنها مرت من الجميع ثم إلى ركلة مرمى في الدقيقة 22 من عمر المباراة .





ويسفر ضغط الزمالك عن هدف التقدم في الدقيقة 27 من عمر المباراة بعد كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق زيزو حولها مصطفى محمد برأسية تصل في النهاية لمحمود علاء الذي سددها ترتطم في أبو السعود والمدافع خالد الحسيني وتسكن الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .





بعد الهدف حاول المقاولون العرب مباغتة الزمالك ومر أحمد داوودا من يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أبعدها طارق حامد قبل أن تشكل خطورة على المرمى في الدقيقة 31 من عمر المباراة .





ثم حصل المقاولون على ركلة حرة من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بعد لمسة يد على أحمد فتوح لكنها مرت بدون خطورة بعدها خرجت ركنية وجاءت عرضية التقطها أبوجبل بثبات في الدقيقة 37 من عمر المباراة .





وحاول زيزو المرور وحصل على ركلة حرة مرت بدون خطورة على مرمى المقاولون بعدها انحصر اللعب بعض الوقت في وسط الملعب .





وحاول الشيمي المرور وإرسال عرضية لكنها خرجت ركنية للمقاولون مرت بدون خطورة بعدها حصل الفريق على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الزمالك جهة اليسار بعد إعاقة لفاروقا نور الدين لكنها مرت بدون خطورة في الدقيقة 45 من عمر المباراة .





واحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع في الشوط الأول انحصر خلالهما اللعب في وسط الملعب بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .





وفي الشوط الثاني شارك الزمالك بنفس التشكيل الأساسي له وكذلك المقاولون العرب الذي بدأ الشوط مباغتا هجوميا على أمل تعديل النتيجة .





ومن هجمة للمقاولون ارتطمت بمحمد عبدالغني داخل منطقة الجزاء ليلجأ الحكم جهاد جريشة لمراجعة تقنية الفيديو ثم يأمر باستئناف اللعب في الدقيقة 47 من عمر المباراة .





وحصل الزمالك على ركنية من جهة اليمين نفذها زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع المقاولون عن مناطق الخطورة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .





ويواصل المقاولون محاولاته الهجومية ويرد الزمالك بمرتدة عن طريق مصطفى محمد الذي يتعرض لإعاقة وركلة حرة للزمالك على حدود المنطقة لكنها مرت بدون خطورة .





ويحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء بعد كرة مشتركة مع لاعب المقاولون في وسط الملعب بالدقيقة 56 وركلة حرة للمقاولون مرت عرضية والتقطها أبوجبل بثبات .





ورد الزمالك بهجمة وكرة عرضية من جهة اليمين قابلها حميد أحداد برأسية وصلت سهلة إلى الحارس محمود أبو السعود في الدقيقة 60 من عمر المباراة .





وينحصر اللعب في وسط الملعب ويدفع المقاولون بتغييرين ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول أشرف بن شرقي بدلا من شيكابالا لتنشيط الجانب الهجومي للفريق في المباراة في الدقيقة 64 .





وفور نزول بن شرقي تمريرة بينية خلف دفاعات المقاولون كاد ان يسجلها مدافع المقاولون بالخطأ في مرماه ثم ترتد من القائم يسددها مصطفى محمد ويتصدى لها ابو السعود وتخرج الى ركنية .





ومن ركلة حرة لصالح فريق الزمالك من جهة اليمين نفذها زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فرجاني ساسي برأسية من داحل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في الدقيقة 70 من عمر المباراة .





ويدفع الجهاز الفني للزمالك بإسلام جابر في الدقيقة 76 من عمر المباراة .





وضربة ثابتة للمقاولون ينفذها الشيمي عرضية داخل منطقة الجزاء ورأسية من سالم تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى أبوجبل الى خارج الملعب في الدقيقة 80 من عمر المباراة .





ويرد الزمالك بهجمة من زيزو وتسديدة من مسافة بعيدة تصل في منتصف المرمى يتصدى لها ابو السعود حارس المقاولون في الدقيقة 83 .





ويدفع الزمالك بمحمود حمدي “الونش” بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لمحاولة تأمين اللقاء دفاعيا .





ويحتسب الحكم 4 دقائق كوقت بدل ضائع مروا بدون خطورة رغم محاولات المقاولون عن طريق محمد حمدي زكي لكن بدون خطورة .





وقبل نهاية المباراة بلحظات وفي الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع يتلقى مصطفى محمد تمريرة من ساسي على حدود المنطقة ليطلقها تسديدة رائعة على يسار الحارس معلنا عن الهدف الثاني للزمالك بعدها يطلق الحكم صافرته لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين دون رد .



