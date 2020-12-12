تعليق لميس الحديدي على وصول أول شحنة من لقاح الكورونا إلى مصر
السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:22 م
هدى عبدالرازق
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على وصول شحنة الفاكسين الصيني لمصر قائلة: "لاحديث للمصريين إلا عن الفاكسين الصيني... ماحدث خطوة مهمة وسريعة من الدولة أن تكون من أوائل الدةول التي تحصل على اللقاحات ولازالت هناك إتفاقات جاري إبرامها مع " جافي".
أضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "on e"، مساء السبت، قائلة "لازالت هناك شحنات اخرى ستصل من الفاكسين الصيني بالاضافة إلى لقاحات اخرى وفقًا لما تقرره اللجنة العلمية لفيروس "كورونا ".
وأكملت: "لكن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم ونفس الاسئلة هناخد الفاكسين أم لا ؟ وهناك البعض لازال قلقًا ويتسائلون اي اللقحات أكثر أمانًا على المدى البعيد.. صحيح تجارب اللقاحات ـاخذ وقت طويل قد يصل لسنوات لكن نظرًا لظروف الجائحة تم إختصار الوقت لعدة اشهر.
أضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "on e"، مساء السبت، قائلة "لازالت هناك شحنات اخرى ستصل من الفاكسين الصيني بالاضافة إلى لقاحات اخرى وفقًا لما تقرره اللجنة العلمية لفيروس "كورونا ".
وأكملت: "لكن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم ونفس الاسئلة هناخد الفاكسين أم لا ؟ وهناك البعض لازال قلقًا ويتسائلون اي اللقحات أكثر أمانًا على المدى البعيد.. صحيح تجارب اللقاحات ـاخذ وقت طويل قد يصل لسنوات لكن نظرًا لظروف الجائحة تم إختصار الوقت لعدة اشهر.