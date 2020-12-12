تعليق لميس الحديدي على وصول أول شحنة من لقاح الكورونا إلى مصر

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على وصول شحنة الفاكسين الصيني لمصر قائلة: "لاحديث للمصريين إلا عن الفاكسين الصيني... ماحدث خطوة مهمة وسريعة من الدولة أن تكون من أوائل الدةول التي تحصل على اللقاحات ولازالت هناك إتفاقات جاري إبرامها مع " جافي".



أضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة " المذاع على شاشة "on e"، مساء السبت، قائلة "لازالت هناك شحنات اخرى ستصل من الفاكسين الصيني بالاضافة إلى لقاحات اخرى وفقًا لما تقرره اللجنة العلمية لفيروس "كورونا ".



وأكملت: "لكن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم ونفس الاسئلة هناخد الفاكسين أم لا ؟ وهناك البعض لازال قلقًا ويتسائلون اي اللقحات أكثر أمانًا على المدى البعيد.. صحيح تجارب اللقاحات ـاخذ وقت طويل قد يصل لسنوات لكن نظرًا لظروف الجائحة تم إختصار الوقت لعدة اشهر.

