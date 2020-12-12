فضل الصدقة الجارية وثوابها على الميت

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:12 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة الجارية هي كل عملٍ يستمر أجره وثوابه حتى بعد موت الإنسان، وانتقاله إلى جوار ربه، وهي استثمار صالح في الحسنات، وباب أجرٍ مفتوح لتكثير الأعمال الصالحة في الميزان حتى بعد الموت، والصدقة الجارية من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم أبواب أجرٍ كثيرة، كالصدقة الجارية. ‏

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت، أن الصدقة تنقسم إلى نوعين صدقة النافلة، والصدقة المفروضة وهي الزكاة الواجبة، وصدقة النافلة تشمل أوجه الإحسان إلى الفقراء والمساكين من أموال غير الزكاة، حيث حث الإسلام على البذل والعطاء، مشيرًا إلى أن صدقة التطوع لا تقتصر على نوعٍ واحدٍ من أعمال الخير، وإنما تشمل الكثير من الأعمال، فكل معروفٍ صدقة.

وتابع: "الصدقة الواجبة وهي الزكاة المفروضة لها شروط خاصة، ومصارف معينة شرعا، كما في قول الله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ"، وقد فرض الله تعالى الزكاة في العام الثاني للهجرة، وثبت وجوب الزكاة في القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة".

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ نصف ساعة

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 7 ساعات

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

09:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر