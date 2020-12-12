"وقعت من البلكونة".. فتاة حدائق الأهرام هربت من أسرتها لـ"الموت"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات واقعة مصرع فتاة إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الرابع بحدائق الأهرام، غرب المحافظة، إذ تبين أن الفتاة عمرها 19 سنة، ومعتادة الهروب من المنزل، ما دفع أسرتها إلى احتجازها وحبسها داخل غرفتها.

وبينت التحقيقات أن الفتاة، حاولت الهروب عن طريق ربط عددًا من ملاءات السرير، واستخدامها كـ"حبل"، لتهرب من خلالها، وأثناء تنفيذ خطتها اختل توازنها وسقطت داخل "بلكونة" بالطابق الأول، لتلقى حتفها في الحال.

وورد إخطارا للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغًا مفاده بمصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بإنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وإنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة فتاة عمرها 19 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبها كسور وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه وجود نزيف داخلي.

وبينت التحريات أنها حاولت الهروب من شقتها بالطابق الرابع، وأثناء ذلك سقطت داخل شرفة شقة بالطابق الأول ما أسفر عن إصابتها المشار إليها، التي أودت بحياتها في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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