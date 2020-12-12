داعية يوضح فضل الصدقة وأجرها عند الله (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:10 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور كارم الفقي، الداعية الإسلامي، إنه يجب على كل مسلم كي يدخل الجنة ويبعد عن النيران أن يحسبها صح ابتداء من كلام النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار"، مشيرًا إلى أن الصحابة عليهم رضوان الله كانوا يطيعون رسول الله في كل شىء وينفذون كل سننه وكانوا يبدأون بالصدقة.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامية نشوى مصطفى، في برنامج "بنت البلد"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم السبت، أنه من رحمة الله - سبحانه وتعالى- وكرمه على خلقه أن جعل أبواب التقرّب إليه كثيرةً ومتعددة، وقد حث عليها كلها وجعل بين ذلك تفاوتًا في الفضائل والأجور؛ حتى يرفع الهِمم، ويحاول كل إنسان أن يجتهد ليصيب أكبر قدر ممكن من أبواب الخير، ومن هذه الأبواب باب الصدقة التي جعلها متفرعةً إلى عدة أشكال.

وتابع: "الصدقة ترفع صاحبها إلى أعلى المراتب، فلا شك أن من يتخلّق بهذا الخلق العظيم، وآثر أخاه على نفسه، وأحب لغيره ما يحب لولده وزوجه، فسيكْرم ويتصدق ولا يبالي بإنفاق المال، طالما أنه أخرجه في سبيل الله تعالى، فهي صفة كريمة تُكرم صاحبها بين الناس وعند الله تعالى، وفيما يأتي تعريف الصدقة، وبيان أنواعها، وفضلها".

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