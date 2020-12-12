الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

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قال الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولة لصنع حالة من الفزع لضرب استقرار البلد، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تريد بمصر الشر طوال الوقت.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة الإرهابية تريد نشر الإحباط بتخويف الناس من كل شيء، حتى من لقاح كورونا الذي سعدت الدولة بكل جهدها لتوفيره للناس مجانا.



وشار "الباز"، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا في العالم، وتتعامل الجماعة الإرهابية وكأنه جاء لمصر فقط، وكأن الدولة المصرية هي من صنعته، على الرغم من أن كل دول العالم يصاب فيها الآلاف كل يوم، في الوقت الذي تعد فيه مصر من أقل دول العالم في انتشار الفيروس.



وأوضح، أن محمد بن راشد أخذ اللقاح الصيني الذي استوردته مصر، والدول لا تخاطر بكبار رجالها، فلماذا يخاف الناس من اللقاح؟.



وتابع: "محمد بن راشد رجل قامة سياسية وثقافية، وصورة تلقيه للقاح ترد على الشائعات التي تحاول تشويه العقار".