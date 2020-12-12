الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولة لصنع حالة من الفزع لضرب استقرار البلد، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تريد بمصر الشر طوال الوقت.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة الإرهابية تريد نشر الإحباط بتخويف الناس من كل شيء، حتى من لقاح كورونا الذي سعدت الدولة بكل جهدها لتوفيره للناس مجانا.

وشار "الباز"، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا في العالم، وتتعامل الجماعة الإرهابية وكأنه جاء لمصر فقط، وكأن الدولة المصرية هي من صنعته، على الرغم من أن كل دول العالم يصاب فيها الآلاف كل يوم، في الوقت الذي تعد فيه مصر من أقل دول العالم في انتشار الفيروس.

وأوضح، أن محمد بن راشد أخذ اللقاح الصيني الذي استوردته مصر، والدول لا تخاطر بكبار رجالها، فلماذا يخاف الناس من اللقاح؟.

وتابع: "محمد بن راشد رجل قامة سياسية وثقافية، وصورة تلقيه للقاح ترد على الشائعات التي تحاول تشويه العقار".

أخبار تهمك

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ أقل من ساعتين

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخسارة القاتلة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين و 32 دقيقة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ 11 دقائق

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

07:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر