الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا

الباز: محاولات إخوانية لنشر الفزع وتخويف الناس من لقاح كورونا
السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:03 م
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد الباز، إن هناك محاولة لصنع حالة من الفزع لضرب استقرار البلد، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تريد بمصر الشر طوال الوقت.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة الإرهابية تريد نشر الإحباط بتخويف الناس من كل شيء، حتى من لقاح كورونا الذي سعدت الدولة بكل جهدها لتوفيره للناس مجانا.
وشار "الباز"، إلى أنه منذ ظهور فيروس كورونا في العالم، وتتعامل الجماعة الإرهابية وكأنه جاء لمصر فقط، وكأن الدولة المصرية هي من صنعته، على الرغم من أن كل دول العالم يصاب فيها الآلاف كل يوم، في الوقت الذي تعد فيه مصر من أقل دول العالم في انتشار الفيروس.
وأوضح، أن محمد بن راشد أخذ اللقاح الصيني الذي استوردته مصر، والدول لا تخاطر بكبار رجالها، فلماذا يخاف الناس من اللقاح؟.
وتابع: "محمد بن راشد رجل قامة سياسية وثقافية، وصورة تلقيه للقاح ترد على الشائعات التي تحاول تشويه العقار".