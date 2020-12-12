تعرف على تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني





أعلن دييجو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.





ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي كالآتي:





حراسة المرمى: أوبلاك





خط الدفاع:سافيتش، أوجستو، تريبير، هرموسو.





خط الوسط: لورينتي، هيريرا، كوكي، كاراسكو





خط الهجوم: سواريز، فيليكس.



