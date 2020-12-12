عاجل - زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم كالآتي: 

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفخال

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فاسكيز

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