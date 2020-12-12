العثور على الطالبة "آلاء" وتسليمها لأسرتها بشبرا الخيمة

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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، من العثور على الفتاة المتغيبة، "آلاء" الطالبة بالصف الثالث التجاري بشبرا الخيمة، حيث تبين وجودها بصحبة صديقتها، إسراء أحمد، بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية.



وكشفت التحريات عن اتصال الفتاة بوالدها من إحدى المحال بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية، تطلب منه أن يذهب إليها، وأن صديقتها أخذت كل ما معها من أموال.



وتبين أن الفتاتين ذهبتا لمدينة الإسكندرية عقب خروجهما من المدرسة، وجرى تسليمهم لأسرتهم، مع التعهد بحسن رعايتهم.



وكانت قد شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اختفاء فتاتين بالصف الثالث التجاري، في ظروف غامضة دون علم أسرتهم بأي معلومات تفيد بالوصول إليهما.