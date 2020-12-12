بشرة خير من الاسكان..مد فترة سداد الوحدات السكانية لمدة أسبوع

قامت وزارة الاسكان بإعلان عن بشرة سارة لجميع مواطنين محدودي الدخل حول مد فترة السداد أثناء حجز الوحدات السكانية، وذلك وفقًا للمباردة الذي قام بها رئيس الجمهورية العربية عبد الفتاح السيسي "سكن كل المصريين".





وزارة الاسكان والوحدات السكانية





قام وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بالإعلان عن المرحلة الأولى من مبادرة “سكن كل المصريين” أثناء أنباء إعلامية كبيرة، وأفاد في حديثه إلى أن سيتم مد فترة السداد لمدة أسبوع الخاصة بحجز الوحدة السكانية المتعلقة بمواطنين محدودي الدخل في حالة إذا أراد أحد التقدم في هذا المشروع.





وسيتم تطبيق هذا القرار بداية من غد يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر من عام 2020، وذلك في حضور بعض الشروط الذي تم الإعلان عنها في يوم الأثنين الماضي الموافق 7 ديسمبر، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار سيدوم حتى يوم الأثنين الموافق 28 ديسمبر من عام 2020، وذلك بدلًا من يوم 21 ديسمبر،

وبعدها سيتم غلق تسجيل أي طلبات جديدة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الإسكان، وحتى الآن قد تم بيع أكثر من 410 ألف كراسة الشروط من ضمن المشروعات المطورحة لكل من متوسطي ومنخفضي الدخل.



