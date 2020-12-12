أول صورة من عقد قران شقيقة أحمد مجدي

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عقد اليوم قران ابنة المخرج مجدي أحمد وذلك على أحد الأشخص من خارج الوسط الفني.



وحضر عقد القران الفنان أحمد مجدي حيث هو شقيق العروسة، وكان قد شارك المخرج مجدي أحمد صورة من الخطوبة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "أحمد" تعليقا قائلا: "خطوبة رشا مجدي آخر العنقود، عقبالكم جميعًا".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مجدي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم ياسمين صبري وهبة مجدي.



