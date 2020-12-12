رولا سعد لـ"الفجر الفني": "ليس لدي عدوات مع الفنانين والله يوفق هيفاء في حياتها"





أكدت الفنانة اللبنانية رولا سعد، في حديث خاص لـ"الفجر الفني"، على عدم وجود عداوات مع أي فنان بالوسط الفني، ولأ أسمح لحد أن أطلق عليه عدو، لأن ذلك يعطيه أهمية وطاقة أكبر من اللزوم، وهذا في غضب لله، وأنا أخاف أن اغضب الله بكره شخص، ولا يمكن أن أعيش بسلام، وبالنسة للآخرين هم من لديهم مشكله معي، ولابد أن يجدوا طريقة لكل مشاكلهم معي، وضروري أن يكون معهم الحق ولا يسمحو لأنفسهم أن يرمو اتهامات بالباطل.









وتطرقت "سعد"، في الحديث عن الفنانة هيفاء، قائلة: "لا أحب الحديث في هذه الازمة، على الرغم من الحديث حول ذلك في صالحي، لانني ربحت الدعوى القضائية التي قامت برفعها منذ سنوات، ولكن بالنهاية أتمى لها حياة سعيدة ومزيد من التوفيق والنجاح في حياتها الشخصية والعملية".















