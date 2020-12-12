رولا سعد لـ"الفجر الفني": "ليس لدي عدوات مع الفنانين والله يوفق هيفاء في حياتها"

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبير أحمد
Advertisements

أكدت الفنانة اللبنانية رولا سعد، في حديث خاص لـ"الفجر الفني"، على عدم وجود عداوات مع أي فنان بالوسط الفني، ولأ أسمح لحد أن أطلق عليه عدو، لأن ذلك يعطيه أهمية وطاقة أكبر من اللزوم، وهذا في غضب لله، وأنا أخاف أن اغضب الله بكره شخص، ولا يمكن أن أعيش بسلام، وبالنسة للآخرين هم من لديهم مشكله معي، ولابد أن يجدوا طريقة لكل مشاكلهم معي، وضروري أن يكون معهم الحق ولا يسمحو لأنفسهم أن يرمو اتهامات بالباطل.


وتطرقت "سعد"، في الحديث عن الفنانة هيفاء، قائلة: "لا أحب الحديث في هذه الازمة، على الرغم من الحديث حول ذلك في صالحي، لانني ربحت الدعوى القضائية التي قامت برفعها منذ سنوات، ولكن بالنهاية أتمى لها حياة سعيدة ومزيد من التوفيق والنجاح في حياتها الشخصية والعملية".




أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخسارة القاتلة أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ 43 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ 9 دقائق

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 11 ساعة

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

07:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر