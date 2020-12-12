إشبيلية يعبر عقبة خيتافي بشق الأنفس في الدوري الإسباني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
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حقق إشبيلية فوزًا مثيرًا وغايًا، على حساب مضيفه خيتافي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد عكسيًا عبر المدافع خافيير إيتشييتا (81) بضربة رأسية كان يحاول فيها تشتيت الكرة.

واقترب إشبيلية من المربع الذهبي، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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