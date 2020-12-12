استشاري المناعة في رسالة طمأنة للمصريين: لقاح "سينوفارم" آمن بنسبة 100% (فيديو)

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:34 م
شيماء حسن
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وجه أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن لقاح سينوفارم التي وصلت الشحنة الأولى منه يوم الخميس الماضي، قائلًا "اللقاح آمن مائة في مائة بنسبة فاعلية وصلت إلى 86%".

وأضاف "الحداد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن لقاح سينوفارم لا توجد له أي آثار جانبية تذكر خاصة أن التقنية المستخدمة في تصنيعه هي التقنية التقليدية لتصنيع اللقاحات المعتمدة في لقاحات الأنفلونزا وغيرها من اللقاحات الخاصة بالأمراض الفيروسية.

وأشار إلى أن التقنية المعتمد عليها في تصنيع لقاح سينوفارم تقوم على استخدام فيروس ميت غير رطب وبالتالي فلا يوجد أي آثار جانبية من هذا اللقاح، موضحًا أن إدخال لقاحات أخرى غير اللقاح الصيني يتوقف على قرار اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.

وأكد أن ظهور اللقاحات يمثل بارقة أمل، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مستطردًا "اللقاح وقاية وليس علاج والكمامة هي الأساس، وحتى الآن لا يوجد فيه أي آثار جانبية تذكر وهو يقلل من أعداد الإصابات ونسبة الوفيات، وإذا لم يمنع من الإصابة فإنه على أقل تقدير يمنع من حدوث مضاعفات عند الإصابة".

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 464 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و6877 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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