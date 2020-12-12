نجم ليفربول يغيب عن مباراة فولهام

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، أن أحد اللاعبين البارزين في هجوم ليفربول سيغيب عن مواجهة فولهام، غدًا الأحد، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن الجهاز الفني لليفربول قرر استبعاد البرتغالي دييجو جوتا من مواجهة فولهام؛ بسبب الإصابة.

 

وأشارت إلى أن مسؤولي ليفربول قلقون بشأن حجم الإصابة التي يعاني منها جوتا على مستوى الركبة، ومدة غياب اللاعب عن المباريات.

 

وكان الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قال في المؤتمر الصحفي للمباراة، إن جوتا يعاني من كدمة، ومشاركته أمام فولهام غير مؤكدة.

 

يذكر أن جوتا انتقل من وولفرهامبتون إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير 44 مليون يورو.

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