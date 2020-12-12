بعد توفير مسكن وراتب.. هذا مطلب بائع المناديل

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب أحمد حلمي، بائع المناديل صاحب الصورة الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته لحل أزمته وتوفير مسكن وراتب شهري له، موجها التحية للمحافظ والرئيس السيسي، قائلا: "كتر خيره، الريس حبيبنا كلنا".

ووجه "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، التحية للشخص الذي نشر صورته على السوشيال ميديا وكان سبب في تعريف الناس به، قائلا: "كتر خيره بشكره وهو معملش حاجة غلط".

وأوضح أن لديه 3 أبناء، مضيفا: "بيروحوا المدرسة، وملك بنتي اللي ظهرت فالصورة دي ملك روحي"، مطالبا بتحويل راتبه كمعاش لأبنائه لتوفير حياة كريمة له، متابعا: "عايزهم يعيشوا حياة كريمة".

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