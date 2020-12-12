استشاري: مرض السمنة قد يؤدي إلى الوفاة

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النبتات الطبية، إن هناك ضرورة لخفض السمنة خاصة في منطقة البطن، لأنه تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن السمنة خطر جدًا على القلب، وتؤدي الى انسداد الشرايين التي لا تعالج إلا عن طريق القسطرة، مشيرًا إلى أن السمة قد تؤدي الى تصلب الشرايين، وهذا قد يؤدي إلى الإصابة بالجلطة.



ولفت إلى أن الجلطة قد تؤدي إلى انفجار في المخ، وهذه مشكلة كبيرة جدًا، مشددًا على ضرورة خفض الوزن، لان هذا قد يؤدي غلى وقف القلب والوفاة لا قدر الله.

