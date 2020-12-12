استشاري: مصر هي الدولة رقم واحد في انتشار السمنة بالنسبة لتعداد السكان (فيديو)



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن القيادة السياسية طالبت كثيرًا بضرورة الحرص من امراض السمنة، من خلال ممارسة الرياضة، ادراكًا منها بخطورة السمنة.



ولفت إلى أن سبب انتشار السمنة هو ابتاع العادات الغذائية السيئة، من خلال تناول الوجبات السريعة، مشيرًا إلى أن مصر في عام 2010 كانت رقم 12 على العالم في انتشار السمنة، والولايات المتحدة كانت تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكن الآن الوضع اختلاف، حيث أصبحت مصر رقم واحد، وأمريكا رقم 12، وهذا بسبب انتشار التوعية في أمريكا بضرورة تناول الوجبات الغذائية الصحية.



قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النبتات الطبية، إن مصر هي الدولة رقم واحد في انتشار السمنة بالنسبة لتعداد السكان، وهذا خبر شيء على وجه الإطلاق.