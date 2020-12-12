ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملة تموينية ببني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت مديرية تموين بني سويف، حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، على الأسواق والمنشآت التجارية ومحلات بيع الميبدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية عبارة عن: 160 علية باكو هيبوفيت، وميجاكو، ودايجسيت، و19 عبوة لترات فيتامينات.

وحّررت الحملة 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وأوضح وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ببني سويف، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى الحملات تستهدف المرورعلى الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

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