بصورة رومانسية.. ياسمين عبدالعزيز تُهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده

السبت 12/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الذى حل أمس الثاني عشر من شهر ديسمبر.

وحرصت ياسمين عبدالعزيز على تهنئته بتلك المناسبة ، ونشرت ياسمين صورة رومانسية تجمعهما ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت قائلهً:" عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيه ، وعلقت هاجر الشرنوبي على الصورة قائله:" كل سنة وانت طيب يا عوضي ، كل سنة وأنتم مع بعض وربنا يحفظكم من أي حاجة وحشة ويخليكم لبعض".

والجدير ذكره أن الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز يستعدان لعمل فني جديد يجمعهم معا لأول مرة ويحمل اسم "اللي ملوش كبير".

"اللي ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري ومن المقرر بدء التصوير به في نصف شهر ديسمبر المقبل.

أخبار تهمك

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من حسام حسن بعد قيادته الاتحاد السكندري للفوز على بيراميدز

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ حوالي 4 ساعات

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 13 ساعة

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

إيهاب جلال يعلن قائمة المقاصة لمباراة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:41 م

هل دخلت مصر حزام الزلازل.. البحوث الفلكية تجيب

سفاح الشباك يُرحب بالانتقال إلى الأهلي

09:02 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

05:33 م

موعد قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

09:30 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر