حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الأحد.. والأرصاد تكشف التفاصيل (فيديو)

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حذرت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل.



وقالت "إيمان" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن بداية من غدًا الأحد سوف يشهد الطقس حالة من عدم الاستقرار مع ارتفاع في درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا يوم الاثنين وتصل إلى 19 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل.



وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة والتي سيقل معها الرؤية أفقيًا حتى يوم الثلاثاء المقبل وتهدأ تمامًا يوم الأربعاء، موضحًا أن بداية من غدًا سيكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية تزيد غزارتها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فيما ستكون متوسطة على القاهرة.



ونصحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات خلال هذه الفترة القيادة بهدوء خاصة مع نشاط الرياح الملحوظ، كما حذرت من اضطراب كامل في الملاحة البحرية، موجهة نصيحة بضرورة ارتداء الملابس الشتوية في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

