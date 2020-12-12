أسترازينيكا تشتري شركة أيكسون للأدوية بقيمة 39 مليار دولار

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
رويترز
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 اتفقت شركة أسترازينيكا  البريطانية على شراء شركة أليكسيون الأمريكية لصناعة الأدوية مقابل 39 مليار دولار في أكبر صفقة لها على الإطلاق، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز موقعها في علم المناعة والأمراض النادرة.

وتأتي الصفقة بعدما قالت أسترازينيكا إنها تجري المزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كان لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90 في المئة وهو ما قد يؤخر موعد إطلاقه.

وقالت الشركة البريطانية يوم السبت إن حاملي أسهم أليكسيون سيحصلون على 60 دولار نقدا وحصصا بقيمة 115 دولارا للسهم الواحد.

وقال باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا "إنها فرصة رائعة لنا لتسريع تطورنا في مجال علم المناعة والدخول في شريحة جديدة من الأمراض والتعامل مع شريحة جديدة من الأطباء والمرضى لم نكن قادرين على تغطيتها".

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