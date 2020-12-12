آخرها توفير لقاح كورونا بالمجان.. كيف اهتم السيسي بصحة المصريين؟

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دائما ما يبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماما بالغا بالقطاع الصحى، الذى عانى من ويلات الإهمال على مدى عقود، فكان من بين أكثر القطاعات تدهورا، إلى أن تولى الرئيس السيسى حكم مصر، ليبدأ فى إنعاش ذلك القطاع الحيوى، المتعلق بحياة ملايين المصريين.



ويحرص الرئيس على إطلاق مبادرات صحية، تهدف إلى رعاية المواطنين صحيا، فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، والاستثمار فى العنصر البشرى، وفق توجيهات الرئيس التى تصدر دوما للحكومة بدعم القطاع الصحى، والنهوض بمؤسساته، لتقديم الخدمات الصحية التى تليق بالمواطنين.



وشهد القطاع الصحى طفرة حقيقية فى عهد الرئيس السيسى، تمثلت فى المبادرات الصحية المجانية، فى مختلف التخصصات، وفى إنشاء وتطوير المستشفيات، وتوفير العلاج للمصريين، وجعلهم على رأس أولويات الحكومة.



توفير لقاح كورونا مجانا للمصريين



ولعل خير دليل على اهتمام الرئيس بقطاع الصحة، توجيهاته الأخيرة، بتوفير لقاح كورونا، وإتاحته بالمجان للمصريين، لا سيما فى ظل انتشار جائحة كورونا، فى الكثير من دول العالم، وبداية الموجة الثانية منها فى مصر.



وأعلن هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا.



وقال هيكل إن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومنهم أطباء وأطقم مستشفيات العزل، وكبار السن وبعض الفئات التى تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.



وأكد هيكل أن مصر هى أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثانى دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات، مشيرا إلى أن مصر حصلت على اللقاح قبل دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس نجاح الحكومة فى جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.



وأوضح هيكل أن الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر فى التجارب الإكلينيكية للقاح، كانا من أهم أسباب الحصول على اللقاح فور إقراره.



وأضاف وزير الدولة للإعلام أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصينى، كما أوضح أن حصول مصر على اللقاح مبكرا بهذه السرعة يعكس قدرها ومكانتها الدولية.



وأكد هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.



مصر تستقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا



واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس الماضى، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولى، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصينى لدى مصر لياو لى تشانغ، والسفيرة مريم الكعبى، القائم بأعمال السفير الإماراتى لدى مصر.



وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة "سينوفارم" الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.



وأكدت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بمطار القاهرة الدولى، أن أزمة كورونا أظهرت تضامن الشعوب، حيث وجهت الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الصينية لدعمها الشعب المصري في الحصول على تلك اللقاحات، لافتة إلى أن ذلك اللقاح هو ما تم إجراء التجارب الإكلينيكية عليه في مصر، معربة عن فخرها بالمشاركة من أجل الإنسانية، في التجربة الإكلينيكية للقاح الصيني.



ولفتت الوزيرة إلى أن ذلك اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وذكرت الوزيرة أن تلك الشحنة أولى الشحنات ضمن عدة شحنات متتالية سيتم استقبالها تباعًا خلال الفترة القادمة، مؤكدة توفير اللقاح بالمجان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى التعاقد مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جاڤي" للحصول على المزيد من اللقاحات، مضيفة أنه يتم أخذ اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.



وتابعت أنه سوف يتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة وإتاحة كل التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.