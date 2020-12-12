مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: إنشاء متحف الحضارة بدأ في 2008

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قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن متحف الحضارة عند بحيرة عين الصيرة بدأ إنشائه في 2008.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن هيئة المجتمعات العمرانية تتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية، لعمل تصميمات المشاريع التي تنفذها.



وأضاف أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يشمل ممشى سياحي يتخلله أماكن انتظار، وأكشاك صغيرة للمشروبات الباردة والساخنة، والوجبات الخفيفة، لافتا إلى أن الممشي السياحي يبلغ طوله 2500 متر.





