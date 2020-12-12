أحمد موسى: الإخوان يشككون في لقاح سينوفارم رغم تعاقد تركيا على 50 مليون جرعة

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان تشن هجومًا على لقاح كورونا «سينوفارم» الذي وصل مصر، ويطالبون المواطنين بعدم الحصول عليه، رغم إعلان تركيا التعاقد على 50 مليون جرعة من نفس اللقاح.



وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن سينوفارم ليس لقاحًا مصريًا إنما صينيًا.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر للإمارات على لقاح فيروس كورونا، وأن اللقاح الذي تعمل فيه مصر مع الصين لم تنتهي تجاربه حتى الآن.



وطالب موسى غير المتخصصين في المجال الطبي من إبداء آرائهم في اللقاح الذي وصل مصر، مؤكدًا على أن اللقاح خضع لـ 3 مراحل من التجارب المعمول بها وحقق نتائج جيدة فيها.



وأضاف أن الإخوان يتحدثون عن اللقاح الذي وصل مصر على أنه غير آمن، متسائلا: "هي مصر عاوزة تضر شعبها".



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ خلال ساعات تطعيم شعبها ضد فيروس كورونا بعدما تم منح تصريح طوارئ للقاح فايزر.

