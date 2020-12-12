أحمد موسى: الإخوان يشككون في لقاح سينوفارم رغم تعاقد تركيا على 50 مليون جرعة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان تشن هجومًا على لقاح كورونا «سينوفارم» الذي وصل مصر، ويطالبون المواطنين بعدم الحصول عليه، رغم إعلان تركيا التعاقد على 50 مليون جرعة من نفس اللقاح.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن سينوفارم ليس لقاحًا مصريًا إنما صينيًا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي وجه الشكر للإمارات على لقاح فيروس كورونا، وأن اللقاح الذي تعمل فيه مصر مع الصين لم تنتهي تجاربه حتى الآن.

وطالب موسى غير المتخصصين في المجال الطبي من إبداء آرائهم في اللقاح الذي وصل مصر، مؤكدًا على أن اللقاح خضع لـ 3 مراحل من التجارب المعمول بها وحقق نتائج جيدة فيها.

وأضاف أن الإخوان يتحدثون عن اللقاح الذي وصل مصر على أنه غير آمن، متسائلا: "هي مصر عاوزة تضر شعبها".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ خلال ساعات تطعيم شعبها ضد فيروس كورونا بعدما تم منح تصريح طوارئ للقاح فايزر.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يستقر على بديل سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

منذ أقل من ساعتين

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 11 ساعة

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 6 ساعات

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

الأهلي يقرر تعديل عقود رباعي الفريق

07:30 م

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

09:43 ص

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

02:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر