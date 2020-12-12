فين السبب.. أحمد حلمي يوجه رسالة لعلي معلول.. تفاصيل

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وجه الفنان أحمد حلمي رسالة للاعب نادي الأهلي علي معلول وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وذلك عقب إشادة الآخر به.



وكتب "حلمي" قائلا: "حبيبي يا علولو.. ربنا يخليك ويارب دايما بتضحك وسعيد، وشكرا للإعلامية الجبارة منى هانم الشاذلي".



يذكر أن آخر ظهور للنجم أحمد حلمي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مع زوجته منى زكي والتي تم تكريمها في حفل الافتتاح بجائزة فاتن حمامة.