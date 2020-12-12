مدير تطوير بحيرة عين الصيرة: نقل 60 أسرة من أهالي المنطقة بإرادتهم قبل التطوير

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قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن أهالي المنطقة قبل التطوير كانوا يسكنون في "عشش خشبية"، في حدود البحيرة حتى خلف نادي الأبطال.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم نقل 60 أسرة قبل بدء التطوير إلى وحدات سكنية بمحض إرادتهم دون أي مشاكل.



وأوضح محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن التطوير بدأ بعد نقل أهالي المنطقة، لافتا إلى أنه تم توسعة الشارع الرئيسي لمنع التكدس المروري.

