إسعاد يونس تُهنئ إلهام شاهين عن فيلمها "حظر تجوال"

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حرصت الإعلامية إسعاد يونس على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين عن فيلم "حظر تجوال" ، بعد حصولها على لقب أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي.



ونشرت إسعاد صورة لإلهام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت على الصورة قائله :" مبروك يا حبيبتي الف مبروك .. فرحنالك يا حبيبتي".



فيلم "حظر تجول من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

