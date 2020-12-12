ميرنا صابر: مشروع تطوير عين الصيرة يشمل منطقة ترفيه للأطفال وسيارات لنقل كبار السن

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ميرنا صابر، المسئولة عن المكتب الفني الخاص بتطوير بحيرة عين الصيرة، إن المشروع يشمل منطقة ترفيه للأطفال.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، يحتوي على سيارات لنقل كبار السن.

وأشارت ميرنا صابر إلى أن هناك سورًا يحيط بمنطقة الألعاب المخصصة للأطفال مع وجود عدد من البرجولات التي تكشف منطقة الألعاب بالكامل.

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