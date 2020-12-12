مدير مشروع بحيرة عين الصيرة: أسعار الإيجارات والتمليك ارتفعت 10 أضعاف بعد التطوير.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن المنطقة المحيطة بالبحيرة قبل تطويرها كانت مرتعًا للحيوانات الضارة والنافعة ومنطقة مخلفات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عند بدء التطوير قامت القوات المسلحة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي المحيطة بالبحيرة، لأنها كانت متهالكة وتلقي الصرف في البحيرة.

وأوضح مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن البحيرة والمناطق المحيطة بها كانت رائحتها كريهة قبل التطوير.

ولفت إلى أهمية شبكة الطرق حول بحيرة عين الصيرة، التي تربط بكل مناطق وسط البلد، لذا كانت لها الأولوية عند تطوير البحيرة.

واستطرد محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن أسعار الإيجارات والتمليك ارتفعت 10 أضعاف بعد التطوير.

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