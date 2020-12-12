تأجيل نظر محاكمة ضابطى شرطة في قضية تعذيب عامل بقفط في قنا

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قررت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة تأجيل نظر محاكمة ضابطى شرطة للغد لسماع شهادة امين شرطه وخفير فى قضية تعذيب عامل بقفط حتى لقى مصرعه.


تعود أحداث القضيه ليومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ اثر قيام النيابة العامه باتهام كلا من محمود م ٤٢ سنه رئيس مباحث مركز قفط والافراج المؤقت عن حسن ا ٢٨ سنه معاون مباحث مركز قفط لاتهامهما بتعذيب عامل مما تسبب فى وفاته.

واوصحت التحقيقات انهما فى يومى ١٤ و١٥ يوليه ٢٠١٧ قاما بتعذيب سيد محمد سيد بتقييده بالقيود الحديديه وتعليقه بها بأعلى نافذة الحجره المحتجز بها لحمله على الإدلاء على أسماء شركائه فى قضية سرقة توك توك وتبادلا عليه تغيير مكان القيود الحديدية واحدثا به اصابات أودت بحياته كما قاما بالتزوير فى اوراق رسميه وقاما بتغيير موعد ضبط المجنى عليه سيد محمد سيد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

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