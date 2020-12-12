مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: بحث إنشاء مزارع سمكية بعد تطهير المياه

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements


قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن إجمالي المشروع يضم 63 فدانًا والبحيرة تبلغ مساحتها 23 فدانًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن البحيرة كانت تحتوي مخلفات كثيرة «كانت مردومة بالمخلفات» وتم تطهيرها لإظهار جمال البحيرة.

وكشف محمد الدسوقي أن البداية الأولى للمشروع هي تنفيذ عملية تكريك وتطهير للبحيرة، وتم التنفيذ بداية من يناير 2020، ثم يتم إنشاء محطة معالجة للمياه حتى تعود المياه إلى وضعها الطبيعي مجددا، وهي المياه الكبريتية، التي تعالج بعض الأمراض، موضحا أنه يتم التفكير في إنشاء مزرعة سمكية داخل البحيرة بعد معالجة المياه وتصبح نقية.


أخبار تهمك

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

منذ ساعة

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

منذ 36 دقيقة

الدوحة تعترف بسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على قناة الجزيرة

منذ أقل من ساعة

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

منذ أقل من ساعتين

فوز تلا والشرقية وبطا وديرب نجم وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدعم مؤمن زكريا بقرار جديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

قبل القرعة.. تصنيف الفرق في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي من الإصابة

منذ ساعة الا ربع

ورطة غريبة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو لأمير مرتضى: "إللي رباك عربجي وهعلمك الأدب"

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قنبلة الموسم.. الأهلي يغازل 3 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

هذه الفئة لا يفضل أن تحصل على لقاح "سينوفارم" الصيني

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:33 م

عمر ما كانت القوة والكفاءة بسوء الخلق.. كلمة قوية من السيسي لطلبة الكلية الحربية (فيديو)

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاولون

06:41 م

رسميا.. رمضان صبحي يغيب عن مباراة بيراميدز أمام الزمالك

07:18 م

الاتحاد السكندري ينتزع فوزًا قاتلًا من أنياب بيراميدز في الوقت القاتل

07:08 م

عاجل - موسيماني يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر