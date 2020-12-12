مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: بحث إنشاء مزارع سمكية بعد تطهير المياه

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قال محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، إن إجمالي المشروع يضم 63 فدانًا والبحيرة تبلغ مساحتها 23 فدانًا.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن البحيرة كانت تحتوي مخلفات كثيرة «كانت مردومة بالمخلفات» وتم تطهيرها لإظهار جمال البحيرة.



وكشف محمد الدسوقي أن البداية الأولى للمشروع هي تنفيذ عملية تكريك وتطهير للبحيرة، وتم التنفيذ بداية من يناير 2020، ثم يتم إنشاء محطة معالجة للمياه حتى تعود المياه إلى وضعها الطبيعي مجددا، وهي المياه الكبريتية، التي تعالج بعض الأمراض، موضحا أنه يتم التفكير في إنشاء مزرعة سمكية داخل البحيرة بعد معالجة المياه وتصبح نقية.





